ASSISEN. De roofmoord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts. “Ze moet er aan”

Schaarbeek Dode bij steekpar­tij in Schaarbeek: dader opgepakt

19:36 Een man die zaterdagmiddag op het Koninginneplein in Schaarbeek in de rug gestoken werd, is zondag aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt het Brusselse parket. De vermoedelijke dader werd opgepakt en is onder aanhoudingsmandaat geplaatst.