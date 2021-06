ASSISEN. De moord op Sara Laeremans. "Het verhaal van the Good, the Bad, the Ugly & the Evil”

Vlaamse export naar VK fors gedaald, maar echte impact brexit moet nog blijken

10:01 De handel tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft sinds het van kracht worden van de brexit in januari stevige klappen gekregen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). De ware impact van de brexit zal evenwel later pas duidelijk worden. Op 23 juni is het precies vijf jaar geleden dat het brexitreferendum plaatsvond.