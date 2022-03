ASSISEN. De moord op marktkraamster Inge Verstappen. “Als jullie mij niet meer zien, dan weten jullie wat er gebeurd is”

Het assisenhof in Tongeren buigt zich vanaf morgen over de moord op marktkraamster Inge Verstappen. Ze werd gedood in de douche, met verschillende messteken. Enrico Castignani, haar partner, staat terecht. Het koppel stond op scheiden. De man herinnert zich enkel een ruzie. “Nadien moet ze gestruikeld zijn. Of uitgegleden in de douche.” Maar hoe kwam het slachtoffer dan aan een jaap van een messteek in de onderkaak, 10cm diep tot tegen de halswervel?