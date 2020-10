ASSISEN. De moord met het antieke pistooltje: één héél klein kogeltje en Isabelle was dood

“Dag mevrouw. Ik ben William De Bondt. Mijn vrouw is thuisgekomen met een schotwonde in de buik.” Die oproep loopt op dinsdagavond 18 juli 2017 om een uur of zeven ‘s avonds binnen op de dienst 112. Meteen rukken een politiepatrouille en een MUG-ploeg uit naar het centrum van Diksmuide. Met de bodycam ingeschakeld en in hun kielzog een ploeg van het productiehuis dat “Helden van Hier” draait. In het appartement aan de Stationsstraat treft heel dit gezelschap beller William De Bondt aan, zichtbaar een beetje boven zijn theewater. “Mijn vrouw is gaan wandelen in het park. Ik keek naar de Tour en viel in slaap. Toen ze terug thuis kwam, ging ze in de zetel zitten en plots zag ik bloed op haar t-shirt. Die vlek werd groter. Maar het bloed gutste er niet uit.” De Bondt spreekt niet meer van een schotwonde. Integendeel. “Misschien een steek met een mes.”