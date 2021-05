ASSISEN. De Aannemersmoord: waarom werd Luc vermoord in zijn bestelwagen?

Taskforce Vaccinatie: “Bezorgd­heid over leveringen J&J neemt week na week toe”

22 mei Er is nog steeds geen duidelijkheid over de vaccinleveringen van Johnson & Johnson (J&J) de komende weken en dat zorgt voor wrevel bij de Taskforce Vaccinatie. "De komende weken is het nog geen majeur probleem voor ons land, maar de eerste weken van juni zouden de grote leveringen echt moeten komen", zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce. "Alles wijst op een tijdelijk probleem, maar de bezorgdheid over J&J neemt week na week toe."