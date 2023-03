ASSISEN. Carollo schuldig aan uitgelokte doodslag.

Gerecht voert onderzoek naar hart Antwerpse diamant

Het Antwerpse gerecht voert een onderzoek naar HRD Antwerp, een van de belangrijkste certificeerders van diamanten in de wereld. Het gerechtelijk onderzoek raakt het hart van de Antwerpse diamant, want HRD Antwerp is volledig in handen van de Antwerpse diamantkoepel AWDC, die de sector vertegenwoordigt. Dat meldt De Tijd vandaag.