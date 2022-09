ASSISEN. Campingmoord. Wat gebeurde er juist in caravan 116 van Marva III in Middelkerke?

Voor het assisenhof in Brugge start morgen het proces tegen het trio dat verantwoordelijk is voor de gruweldood van Mihael Parrent, in december 2017 in een caravan op camping Marva III in Middelkerke. Het slachtoffer werd zwaar toegetakeld, gekeeld en nadien in brand gestoken. Toen één van de beschuldigden het lijk wilde zoek maken met de de hulp van vrienden, liep hij tegen de lamp.