ASSISEN. Campingmoord. Duo dat lijk hielp verbergen houdt zich van den domme

Gaan we opnieuw massaal hamsteren door energiecri­sis? Stormloop op zakken pellets aan lage prijzen in Waalse supermarkt

In Marcinelle is er een ware stormloop ontstaan in de supermarkt Match nadat die met een superpromo op pellets uitpakte. Klanten konden er een zak van 15 kilo voor slechts 8,99 euro scoren. Een actie die voor taferelen zorgt waarbij we meteen terugdenken aan de ‘wc-rolhamsteraars’ in coronatijden. Op slechts een kwartier waren alle 520 zakken met pellets de deur uit. “Gek om te zien dat we opnieuw dit punt hebben bereikt”, aldus een Waalse klant.

28 september