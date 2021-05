ASSISEN. Caliniuc veroordeeld tot 25 jaar, maar over 14 jaar kan hij al vrijkomen: “Zeer mild. Enkel de bloemen ontbreken nog”

Alexandru Caliniuc (27) is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord en verkrachting van Sofie Muylle (27). Maar omdat hij zijn straf in Roemenië zal uitzitten en daar andere regels gelden, kan hij al over 14 jaar vrijkomen. Hij zal dan 41 jaar zijn. "U hebt een leven in handen gehad. U hebt het weggeworpen, achteloos en onverschillig", zei de voorzitter tegen de snotterende Roemeen. "Dat is niet wat we met u doen."