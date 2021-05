ASSISEN. Beschuldigde geeft “vreemde” versie van de feiten in assisenproces Sofie Muylle: “Ik trok haar slip weer op, maakte foto's en ben weggegaan”

De 5 belangrijk­ste zaken die je van assisenpro­ces rond moord op Sofie Muylle moet weten

10:34 Het proces rond de moord op Sofie Muylle (27) start maandag in het Brugse assisenhof. De beschuldigde Alexandru Caliniuc (27) staat terecht voor de verkrachting, foltering en het ombrengen van de vrouw uit Roeselare in januari 2017 op het strand van Knokke-Heist. De Roemeen riskeert levenslang, maar zijn advocaten willen hem vrijgesproken zien voor moord. Dit is wat je moet weten over de zaak.