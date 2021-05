ASSISEN. Beschuldigde aannemersmoord: “‘Loser’, noemde Luc mij. En toen knapte er iets”

ONZE OPINIE. No sweat, no glory, no corona

8:11 No sweat, no glory, no corona. Club Brugge leek dit weekend zijn slogan te hebben aangepast. En ook al is het logisch dat supporters willen vieren, en was het de juiste keuze om niet met wapenstok en waterkanon de zaak verder te laten escaleren, toch is er een reden om wel degelijk verontwaardigd zijn: de manier waarop de burgemeester alles achteraf kwamen vergoelijken: “De fans hadden een uitlaatklep nodig”. Beste mijnheer De fauw: die hebben we allemáál nodig. Ook wie niet voor blauw-zwart supportert. Een overheid kan zich niet neerleggen bij regels die overboord gaan “omdat er teveel mensen waren”. Dan moet je je anders organiseren.