ASSISEN. Behoorlijk milde straf voor Tom Pattyn: 18 jaar cel voor moord op vriendin

Vaccinatie­tem­po gaat verder de hoogte in: Vlaanderen zet volgende week meer dan 200.000 spuitjes

13:42 In Vlaanderen zullen er volgende week 212.500 nieuwe coronavaccins worden toegediend, opnieuw flink meer dan deze week. De versnelling van de campagne richting het half miljoen vaccins per week in mei gaat op die manier weer wat verder. Vlaams minister van Volkgezondheid Wouter Beke (CD&V) licht de planning vanaf 15.15 uur toe op een persbriefing, die u hier live kan volgen.