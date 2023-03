ASSISEN. “Bastaard! Je zal branden in de hel”

“Het was niet echt aangenaam.” Onderzoeksrechter Joris Raskin - strak in een pak met krijtstreep - is een man van het lichte understatement. Zijn inschatting sloeg op de wedersamenstelling van de steekpartij die het leven kostte aan Massimo De Luca. Wedersamenstelling die een voorsmaakje was van het bijzonder tumultueus proces dat momenteel loopt in Tongeren.