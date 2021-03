ASSISEN. Allebei schuldig. Lacote vindt het erg voor Hilde

Hoewel Italiaanse wijn klappen krijgt, doen Belgische wijnbou­wers het daar nét goed: “Hoezo wijncrisis in Italië? Wij hebben net méér verkocht”

16 maart Je zal maar wijnbouwer zijn in Italië. Alsof hun omzetverlies én overschot van vorig jaar nog niet volstaan, vertoeven grote delen van het land sinds gisteren opnieuw in strenge lockdown. “Questo è un disastro, dit is een ramp!”, klinkt het in de sector. Maar de Belgische wijnmakers in ‘de laars’? Die delen beduidend minder in de klappen: “Plots krijgen wij veel meer verkocht in landen als China en de Verenigde Staten. Onze grootste vrees is nu zelfs onvoldoende flessen te hebben.” Twee Belgische wijnstemmen vanuit Italië.