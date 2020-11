ASSISEN. 29 jaar na moord 15 jaar cel gekregen: “Kans van 1 op 1 miljard dat ze er niet bij was”

Als een stenen standbeeld. Zo aanhoorde Alinda Van der Cruysen het arrest over de schuld. Was het omdat ze het eerst niet goed begreep? De formulering was dit keer wat ingewikkelder dan gebruikelijk, door de noodzakelijke tussenkomst van het hof. Of was het omdat ze zich diep in haar binnenste wel aan dit resultaat verwachtte. Haar advocaten leken meer aangeslagen dan zijzelf. “Ik laat de dingen niet zien. Dat is mijn manier om er mee om te gaan”, had ze ‘s ochtends nog in haar laatste woord gezegd. ‘s Avonds bracht ze dit in de praktijk.