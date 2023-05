ASSISEN. 26 jaar opsluiting voor Steven Marijsse: “U bracht iemand om het leven die het beste met u voorhad”

WEERBE­RICHT. Alweer heerlijk zonnig verlengd weekend op komst, met tempera­tuur die oploopt tot 24 graden

Het wordt woensdag eerst zonnig met enkele hoge wolken en lokale mistbanken. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het noorden en vooral over het oosten is wat lichte regen niet uitgesloten. In de namiddag wordt het over het westen opnieuw zonnig. De maxima schommelen van 11 graden in de Hoge Venen tot 19 graden nabij de Franse grens in het westen, voorspelt het KMI.