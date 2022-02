Aspirant-politieagente staat terecht voor doodslag op tachtiger

Acht vrouwen en vier mannen zijn in de volksjury geloot om voor het hof van assisen van Henegouwen te beslissen over de schuldigheid van Mélissa Beth. De 29-jarige vrouw wordt beschuldigd van poging tot diefstal met verschillende verzwarende omstandigheden, waaronder de dood van Yvon Gehin (88), op 22 maart 2020 in Jurbeke. De behandeling ten gronde begint maandag.

Het levenloze lichaam van de tachtiger werd op 23 maart 2020 door een thuisverpleegster aangetroffen. Het slachtoffer lag onderaan de trap tegenover de hoofdingang. De lijkschouwer stelde 59 letsels vast, vooral op het bovenlichaam.

Volgens de speurders gebeurden de feiten op 22 maart na 14.30 uur, toen de verpleegster het huis verliet. Beelden van de stadscamera's in de buurt brachten een verdachte in beeld: in het zwart en te warm gekleed voor het seizoen, met handschoenen, pet, nekwarmer of bivakmuts, rugzak en zonnebril. De persoon liep tussen 15:36 en 16:18 voor het huis heen en weer.

De verdachte werd door de kleinzoon van het slachtoffer geïdentificeerd als Mélissa Beth, zijn ex-vriendin. De dag van het misdrijf had de jongeman haar in de buurt van het huis van zijn grootvader ontmoet, terwijl hij in zijn auto reed.

De politie trof bij Mélissa Beth thuis kleding aan die gelijkt op die van de verdachte op de camerabeelden. In de koffer van haar auto werd een dop met bloedsporen gevonden. Uit onderzoek bleek dat de verdachte zware schulden had en dat ze op 25 maart een grote schuld moest aflossen. Het slachtoffer had cash geld in huis, verstopt op zolder. Voor het OM wijst alles er op dat bejaarde man slachtoffer werd van een overval die verkeerd liep. Veel kamers in het huis waren doorzocht, maar niet de zolder. De verdediging zal de poging tot diefstal betwisten.

Mélissa Beth was aspirant-politie-inspecteur aan de Jurbise Academy. Haar opleiding zou twee maanden later afgerond zijn.

