Aspirant-politieagente schuldig aan poging tot diefstal en doodslag op bejaarde in Jurbeke

Aspirant-politie­agen­te staat terecht voor doodslag op tachtiger

Acht vrouwen en vier mannen zijn in de volksjury geloot om voor het hof van assisen van Henegouwen te beslissen over de schuldigheid van Mélissa Beth. De 29-jarige vrouw wordt beschuldigd van poging tot diefstal met verschillende verzwarende omstandigheden, waaronder de dood van Yvon Gehin (88), op 22 maart 2020 in Jurbeke. De behandeling ten gronde begint maandag.

10 februari