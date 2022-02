Aspirant-politieagente krijgt 25 jaar voor poging tot diefstal en doodslag op bejaarde man

Het levenloze lichaam van de tachtiger werd op 23 maart 2020 door een thuisverpleegster aangetroffen. Het slachtoffer lag onderaan de trap. De lijkschouwer stelde 59 letsels vast. Beelden van de stadscamera's in de buurt brachten een verdachte in beeld, die door de kleinzoon van het slachtoffer geïdentificeerd werd als Mélissa Beth, zijn ex-vriendin. De dag van het misdrijf was de jongeman haar tegengekomen in de buurt van het huis van zijn grootvader.