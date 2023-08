Asielzoekers weigeren kraakpand naast CD&V-hoofdkwartier te verlaten en barricaderen gebouw: "We wachten tot politie ons eruit zet”

Fietsster (36) wordt gegrepen door vrachtwa­gen bij dodehoekon­geval en is zwaarge­wond afgevoerd

Op het kruispunt van de Brusselsesteenweg en Oosterzelesteenweg in Wetteren is woensdagnamiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een fietsster werd er gegrepen door een vrachtwagen. De vrouw (36) belandde onder de vrachtwagen en raakte zwaargewond aan haar been.