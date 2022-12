Asielzoekers slapen noodgedwongen op straat bij vrieskou, staatssecretaris de Moor: “We bekijken wat we kunnen doen”

Ons land heeft nog steeds te weinig opvangplaatsen om alle aanwezige asielzoekers in Brussel een slaapplaats te bieden. Ook vannacht - met vriestemperaturen rond -7 graden Celsius - sliepen tientallen mensen op straat in de buurt rond het Klein Kasteeltje. Wie zijn ze? En waarom laten we hen op straat slapen bij vriestemperaturen? Nicole de Moor (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, geeft antwoord bij HLN LIVE.

Tientallen asielzoekers hebben afgelopen nacht op straat geslapen aan het Klein Kasteeltje in Brussel. De Moor zegt bij HLN LIVE dat ons land met een hoge instroom aan asielzoekers kampt. “Mensen kunnen in ons land asiel aanvragen, omdat ze op de vlucht zijn voor oorlog of vervolging. Tijdens die asielprocedure hebben ze recht op een opvangplaats, maar we hebben te weinig plaatsen in de opvangcentra van Fedasil”, vertelt de Moor. Daardoor moeten mensen noodgedwongen op straat slapen.

De Moor verzekert dat er vandaag geen kinderen buiten moeten slapen. “Sinds het tekort geven we voorrang aan de meest kwetsbaren. Kinderen behoren tot die groep. De beschikbare plaatsen gaan dus niet naar de eerste in de rij. Uiteraard wil ik niet dat iemand op straat slaapt bij deze vriestemperaturen”, klinkt het. De staatssecretaris benadrukt dat ze er alles aan doet om extra plaatsen vrij te maken. “De voorbije maand hebben we meer dan duizend plaatsen gecreëerd. Ook de komende uren zetten we alles op alles om te vermijden dat mensen op straat moeten slapen.”

Quote Dit probleem los je niet op door enkel extra plaatsen te creëren. Nicole de Moor

Aanpak

“Sinds vorige zomer hebben we al 7.000 bijkomende opvangplaatsen gecreëerd. In totaal zijn er meer dan 33.000 opvangplaatsen in het netwerk van Fedasil, maar dit probleem los je niet op door enkel extra plaatsen te creëren”, aldus de Moor. Volgens haar moet ook naar de instroom gekeken worden. Ze wil meer solidariteit van andere Europese landen. “Er zijn landen die onder minder druk staan”, klinkt het.

De instroom is deze maand gezakt, benadrukt de Moor. Er zouden duizend minder asielvragen zijn dan vorige maand. “We zien minder Burundezen in ons land. We hebben druk uitgeoefend op Servië om het visumbeleid aan te passen. Veel Burundezen reisden via Servië naar ons land. In oktober hadden we 220 aanvragen van Burundezen. Vandaag zijn dat er minder dan veertig. Er is dus een evolutie.”

“Intussen is een overeenkomst bereikt met het Brussels gewest om 1.200 opvangplaatsen in de Brusselse daklozenopvang te financieren vanuit mijn departement”, zegt de Moor. “Als er geen plaats is bij Fedasil, kunnen ze terecht in de daklozenopvang.”

Quote Ik ga niet ontkennen dat ik me grote zorgen maak. Nicole de Moor

“Grote zorgen”

De Moor kan niet beloven dat er geen mensen op straat meer moeten slapen. “Ik kan enkel beloven dat we heel hard werken om het op te lossen. Ik heb ieders hulp nodig om dat te realiseren”, aldus de staatssecretaris. Ze is blij met de steun van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) om federale ambtenaren tijdelijk in te zetten in opvangcentra. “Met de krapte op de arbeidsmarkt is het niet evident om personeel te vinden”, luidt het.

Tot slot vertelt de Moor dat ze momenteel met “een zeer bang hart” naar het weerbericht kijkt. “Ik herhaal dat niemand op straat zou mogen slapen bij deze temperaturen. Ik ga niet ontkennen dat ik me grote zorgen maak”, besluit ze.

Volledig scherm Archiefbeeld. © Tessa Kraan