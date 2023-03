Asielzoekers opvangen? 143 Vlaamse gemeenten zeggen: “Neen, genoeg”

Alle 300 Vlaamse gemeenten kregen van De Standaard de vraag of ze extra asiel­zoekers en vluchtelingen willen opvangen. Van de 189 gemeenten die antwoordden, geven er 143 aan geen bijkomende inspanningen te willen of kunnen doen.

Tentenkamp aan Klein Kasteeltje in Molenbeek ontruimd: bewoners overgebracht naar buurtcentrum

Federale regering sluit akkoord over aanpak opvangcrisis: “Belangrijke stap naar gecontroleerd en rechtvaardig migratiebeleid”

Nog een belangrijke reden om geen extra asielzoekers en vluchtelingen op te vangen, is het personeelstekort. De dossiers wegen zwaar op sociale diensten zoals OCMW's, die vaak al kampen met onderbezetting. Los van de praktische redenen, vinden sommige gemeenten dat hun taak is volbracht. De federale overheid had meer verantwoordelijkheid moeten nemen, klinkt het ook bij twintig gemeenten.