Asielprocedure duurt gemiddeld een jaar

Asielzoekers moeten gemiddeld 369 dagen of dus ruim een jaar wachten voor ze weten of ze terug moeten naar hun land van herkomst of mogen blijven in België. Dat blijkt uit een antwoord van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi op een vraag van het Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput.

Een snellere en meer tranparante asielprocedure. Het is één van de prioriteiten van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput steunt die ambitie. "Met kortere procedures wordt er een humaan asielbeleid gevoerd en zijn de kosten lager, omdat men mensen onder andere minder lang opvang moet bieden", aldus Vandenput.

De ambitie van Mahdi is om de doorlooptijd van de asielprocedure op termijn te beperken tot zes maanden. Maar die termijn is pas "ten vroegste binnen twee jaar haalbaar", meent Vandenput op basis van gegevens die hij heeft opgevraagd bij staatssecretaris Mahdi.

Achterstand

Dat heeft vooral te maken met de achterstand van duizenden dossiers. Het aantal dossiers waarin nog geen beslissing in is genomen, bedraagt momenteel 12.663. Omdat een 'normale werkvoorraad' geraamd wordt op 4.200 dossiers, kan er volgens Vandenput dus gesproken worden over een "achterstand van 8.463 dossiers".

Om die achterstand weg te werken, wordt gerekend op een timing van 2 tot 2,5 jaar, maar ook dat is "onder voorbehoud van een verdere impact van Covid-19 en van de toekomstige instroom".

“Historisch dieptepunt”

Door de coronacrisis is het aantal asielaanvragen dat in 2020 in België werd ingediend, gedaald tot het laagste niveau sinds 2008, raakte eerder deze maand bekend. Welgeteld 16.190 personen vroegen vorig jaar internationale bescherming aan, een daling met 41,6 procent in vergelijking met 2019, toen nog 27.742 aanvragen werden ingediend. “Een historisch dieptepunt”, vatte Mahdi samen.

De forse daling heeft alles te maken met de coronacrisis. Zo was tussen maart en juli de registratie van asielzoekers tijdelijk opgeschort en was reizen bijzonder moeilijk. Vanaf augustus nam het aantal verzoekers opnieuw toe. Afghanistan was in 2020 het belangrijkste herkomstland van al wie in België asiel aanvroeg, voor Syrië, Irak, Eritrea, Palestina, Somalië en Turkije.

Teruggestuurd

Ook het terugkeercijfer van mensen zonder papieren daalde vorig jaar, bleek eerder uit cijfers van Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken. In 2020 werden 4.896 mensen teruggestuurd, in 2019 waren dat er nog 8.706. Het terugkeerbeleid bleek vooral tijdens de eerste maanden van de coronacrisis hinder te ondervinden. De verwijdering van criminelen zonder papieren is dan weer stabiel gebleven.