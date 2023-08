Asielcrisis terug van nooit weggeweest: linkse Vivaldi-partijen noemen plan van staatssecretaris de Moor “extreem problematisch”

“Waarvoor staat de ‘D’ in Open Vld eigenlijk nog?”: ongenoegen bij Open Vld, nu liberalen nieuwe voorzitter moeten kiezen

Wie het op 23 september wil opnemen tegen waarnemend voorzitter Tom Ongena mag zich dan toch melden, maar daar kampen de kandidaten met een serieuze achterstand. Daardoor borrelt het ongenoegen over de Open Vld-top op in de liberale onderbuik. “Dit zijn schijnverkiezingen”, sneert Vlaams parlementslid Els Ampe. En dat is niet het enige dat bij de liberalen in het verkeerde keelgat schiet.