Asielcrisis terug van nooit weggeweest: linkse Vivaldi-partijen gaan nog potje armworstelen over “aankondiging” van staatssecretaris de Moor

PORTRET. Jean Deboutte (57), de topambte­naar die al 16,1 miljard euro binnenhaal­de

Van stijfdeftige topambtenaar in amper enkele dagen naar Bekende Vlaming: in het spoor van de razend populaire staatsbon is plots ook Jean Deboutte (57) alomtegenwoordig. Maar wie is nu precies die baas van het Agentschap voor de Schuld, alias Meneer Staatsbon? We vroegen het aan enkele insiders: “Hij zal nooit als laatste in de hotelbar blijven hangen, maar hij kan als geen ander met cijfers goochelen.”