“Asbestdaken gaan verweren waardoor schadelijke vezels vrijkomen”: moeten ze in Vlaanderen versneld ontmanteld worden?

Huis geschat Maarten (32) betaalde 187.500 euro voor woning met bouwfout (en deed gouden zet): hoeveel is zijn woning nu waard?

Maarten durfde het aan om in Ieper een cascohuis te kopen dat al vijf jaar op de markt stond, omdat de aannemer een bouwfout had gemaakt. Hij deed bij de aankoop al een goede zaak en zou dat vandaag bij een verkoop opnieuw doen. “Als je hier binnenstapt, denk je dat alles is uitgevoerd door een vakman, ook al is dat niet het geval”, zegt makelaar Frédéric Verslyp van Partners in Vastgoed. Samen met onze woonexpert Björn Cocquyt ging hij er een kijkje nemen.