Artsenvereniging vraagt taalbad voor buitenlandse dokters in België

REPORTAGE. Wordt onze kust de nieuwe Costa del Sol voor de Britten? “Het is hier beter dan in Tenerife. Een beetje saai, maar zo zijn we zelf ook”

Opvallend nieuws in de Britse kranten: door de stijgende temperaturen rond de Middellandse Zee, wordt voorspeld dat België het nieuwe vakantieoord zal worden van de Engelse toerist. Bye bosbranden in de Algarve, hello billenkar aan de Noordzee. Maar wat denken mensen die Gareth of Alistair heten, daar zelf van? Wij trokken naar Oostende. “We hebben al enkele keren geen idee gehad wat we we bestelden - maar het was wél lekker.”