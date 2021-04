Artsen-specialisten roepen op tot hertekening eerstelijnszorg

13,5 procent minder verkeer op Vlaamse snelwegen in tweede week van paasvakan­tie

15:44 In de tweede week van de paasvakantie was er op werkdagen op de Vlaamse snelwegen 13,5 procent minder verkeer dan in de dezelfde week van 2019. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum vandaag. Ook waren er 39 procent minder files dan voor de coronapandemie.