Artsen roepen op: “Vaccineer per leeftijd en laat afbakening van risicopatiënten los”

Ethisch debat laait op: moet de overheid het coronavac­cin niet verplich­ten?

3 februari Een groot deel van het personeel van Brusselse en Waalse rusthuizen weigert zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Hen verplichten staat voorlopig niet op de agenda, maar zou het niet beter zijn als de overheid dat wél zou doen? En waarom wordt niet iederéén gedwongen zich te laten inenten? We mogen toch ook niet beslissen of we een poliovaccin willen of niet?