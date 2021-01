Artsen roepen op om zorgverleners prioritair te vaccineren, maar waarom kiest België eigenlijk eerst voor de rusthuisbewoners?

In twee open brieven hekelen groepen artsen dinsdag dat zorgverleners niet als eerste worden gevaccineerd. Tijdens de eerste persconferentie van het Crisiscentrum van 2021 reageerde viroloog Steven Van Gucht op de brieven. Waarom kiest ons land ervoor om eerst de rusthuisbewoners te vaccineren en pas daarna de zorgverleners, terwijl sommige buurlanden net het omgekeerde hebben beslist? Daar heeft het effect van “slechts een klein beetje virus” in het opstartende vaccinatieverhaal alles mee te maken, legde hij uit.

De vaccinatiecampagne in ons land gaat vandaag/dinsdag van start in woonzorgcentra, maar er zijn te weinig vaccins om meteen ook het zorgpersoneel te vaccineren. Er is gekozen om eerst te beginnen met de rusthuisbewoners. En dat begrijpen veel zorgverleners niet goed.

Het initiatief van de eerste open brief, gericht aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, komt van Elie Cogan, vice-decaan van het Erasmusziekenhuis. Hij krijgt veel bijval, niet alleen van zijn collega's, maar ook van experts als epidemioloog Yves Coppieters (ULB) en infectioloog Leila Belkhir (ULB). Ook de Académie royale de médecine de Belgique (ARMB), de Franstalige tegenhanger van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, steunt het initiatief.

In de frontlinie

De ondertekenaars wijzen de minister van Volksgezondheid erop dat zij in de frontlinie van de tweede coronagolf staan. Ze vrezen voor een derde golf binnen enkele weken en voor de mutaties van het virus. Ze verwijzen ook naar de Wereldgezondheidsorganisatie, die aanraadt om bij de vaccinatie prioriteit te geven aan de zorgverleners met een gemiddeld en hoog risico om besmet te geraken met het coronavirus.

Quote Die aanpak garandeert niet alleen een betere zorg voor mensen die zwaar ziek zijn door Covid-19, maar ook voor het behoud van de zorg voor patiënten met andere ernstige aandoenin­gen Artsen in open brief

"Die aanpak garandeert niet alleen een betere zorg voor mensen die zwaar ziek zijn door Covid-19, maar ook voor het behoud van de zorg voor patiënten met andere ernstige aandoeningen", klinkt het. De artsen stellen voor om het voorbeeld van Frankrijk en Nederland te volgen, waar de volgorde van de vaccinaties herbekeken is om zorgverleners prioritair te vaccineren.

Grote bezorgdheid

In de andere open brief aan beleidsmakers en ministers vragen arts-infectioloog Stefaan Vandecasteele, die ook coronacoördinator is in het AZ Sint-Jan in Brugge, en twee collega's eveneens om het zorgpersoneel meteen mee te vaccineren.

"We stellen deze vraag niet als kritiek op het beleid, maar uit een grote bezorgdheid voor alle personeel uit de zorgsector en ons gezondheidssysteem op zich", klinkt het in de open brief die gepubliceerd werd op VRT NWS.

Volledig scherm Archiefbeeld uit het Citadelziekenhuis in Luik. Een zorgverlener met een coronapatiënt. © Photo News

De drie artsen wijzen er onder meer op dat het zorgpersoneel uitgeput is, maar toch in overdrive moet blijven werken. "Een snelle vaccinatie van deze groep zou het gigantische absenteïsme door Covid en quarantainemaatregelen, en de gigantische werkdruk sterk helpen verminderen", stellen ze. "We zien echt niet goed hoe onze gezondheidszorg nog een derde golf kan opvangen.”

Daarnaast kunnen ziekenhuizen in de laatste fase van de golf een broedplaats zijn voor Covid-infecties en is het zorgpersoneel de motor achter de epidemie en de besmetting van kwetsbare personen, klinkt het nog, zelfs als de nodige beschermende maatregelen maximaal gevolgd worden.

Naasten van zorgpersoneel

Bovendien heeft het zorgpersoneel 3,5 keer zoveel kans om met Covid-19 besmet te geraken in vergelijking met andere mensen in de maatschappij. De naasten van zorgpersoneel hebben bijna dubbel zoveel kans om Covid te krijgen. "Een vaccinatie van het zorgpersoneel zou dan ook diegenen beschermen die door hun dagdagelijkse inzet voor onze maatschappij en voor de anderen meer dan wie ook blootgesteld worden aan het risico op een Covid-infectie bij hen of hun naasten", aldus de artsen uit Brugge.

“Dit is heel begrijpelijk”, zo reageert viroloog Steven Van Gucht van Sciensano op de open brieven. “Het is zo dat zowel de woonzorgcentra als het personeel dat in de zorg werkt prioritair zijn voor wat de vaccinatiestrategie betreft. Dat staat buiten kijf”, benadrukt hij.

Volledig scherm Een bewoner van woonzorcentrum Sint-Pieters in Puurs-Sints-Amands krijgt het vaccin toegediend. © Photo News

‘Bijzonder vatbaar’

“In woonzorgcentra is het belangrijk dat men zo snel mogelijk kan vaccineren, omdat men weet dat daar mensen verblijven die bijzonder vatbaar zijn voor de ziekte”, stelt Van Gucht. “Het is een plaats waar grote uitbraken plaatsvinden die vaak moeilijk te controleren zijn. En er zijn vaak ook veel overlijdens bij bewoners van woonzorgcentra. Bijna 60 procent van alle Covid-overlijdens vindt plaats bij iemand die in een woonzorgcentrum woont.”

“Voor het personeel dat in de zorg werkt, is vaccinatie ook heel belangrijk”, vervolgt de viroloog. “In de eerste plaats natuurlijk omdat zij frequent blootgesteld worden aan patiënten die het virus hebben. Zij lopen ook het risico dat als ze zelf besmet zijn, ze het virus kunnen doorgeven aan hun patiënten die zich soms in een zeer kwetsbare toestand bevinden.”

Quote Voor januari hebben we iets meer dan ongeveer 300.000 dosissen van het Pfi­zer-vac­cin. Dat is niet veel. Dat betekent natuurlijk dat men keuzes moet maken Viroloog Steven Van Gucht

Advies

“Daarom werd in juli door de Hoge Gezondheidsraad een advies gemaakt, waarbij de prioriteiten voor vaccinatie werden opgelijst. Toen werden zowel woonzorgcentra als het zorgpersoneel bij de hoogste prioriteit geklasseerd”, aldus Van Gucht. “Op dat ogenblik was nog niets gekend over de eigenschappen van de toekomstige vaccins, alsook over de beschikbaarheid en de snelheid en de timing waarmee ze zouden beschikbaar komen. Dat kon men dus niet incalculeren in het advies.”

Intussen is de trein vertrokken. “Ondertussen weten we dat de vaccins sneller dan voorzien beschikbaar zijn. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws”, zegt de viroloog. “Maar de beschikbaarheid is wel nog altijd heel beperkt. Voor januari hebben we iets meer dan ongeveer 300.000 dosissen van het Pfizer-vaccin. Dat is niet veel. Dat betekent dat men keuzes moet maken. ‘Hoe kunnen we die dosissen zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk inzetten?’”

‘Eén feit dat eruit springt’

“Dan is er één feit dat eruit springt”, aldus Van Gucht. “En dat is dat we zeker weten dat deze vaccins heel goed beschermen tegen ziekte - voor 94 procent in de klinische studie, dat is een uitstekend resultaat.” Maar vooral wat we niet weten, speelt hier een rol: “Het is nog onduidelijk hoe goed ze gaan beschermen tegen de besmetting zelf.”

“De vraag is nog altijd in hoeverre dat iemand die gevaccineerd is, toch niet een lichte besmetting kan oplopen en in staat kan zijn om het virus door te geven aan iemand anders. Ik vermoed dat iemand die gevaccineerd is waarschijnlijk minder virus gaat produceren en ook minder lang, maar hoe groot dat effect is, dat weten we op dit moment nog niet. Dat zal de toekomst uitwijzen.”

Quote Op dit moment moeten we er rekening mee houden dat als iemand ook maar een klein beetje virus draagt, dit voldoende kan zijn om iemand te besmetten Viroloog Steven Van Gucht

“Op dit moment moeten we er rekening mee houden dat als iemand ook maar een klein beetje virus draagt, dit voldoende kan zijn om iemand te besmetten. Zeker als het gaat om een zorgverlener die dicht contact heeft met zijn of haar patiënt, en die patiënt dan ook nog eens extra gevoelig is voor ziekte. Dus zelfs een klein beetje virus kan aanleiding geven tot besmetting, tot ziekte en tot overlijden. Dàt is de reden waarom in eerste instantie gekozen is om de vaccins in te zetten bij de bewoners van de woonzorgcentra. Deze groep wordt het meest getroffen door ziekte en overlijdens.”

Volledig scherm Bewoonster Maria van woonzorgcentrum Sint-Pieters krijgt het vaccin. © Photo News

Betere bescherming

“Zorgpersoneel blijft sowieso prioriteit en staat als volgende in de rij”, beklemtoont de viroloog. En ook: “Gelukkig stellen we vast dat, zeker in de tweede golf, het zorgpersoneel veel beter in staat is om zichzelf te beschermen tegen besmetting.”

“Het percentage van mensen werkzaam in de zorg die opgenomen worden in het ziekenhuis, is een pak lager in de tweede golf dan in de eerste”, legt Van Gucht uit. “Ook het percentage van zorgverleners met antistoffen is vergelijkbaar met het percentage in de algemene bevolking, een goede 17 procent. Belangrijk ook: je ziet dat dit percentage ongeveer verdubbeld is, van 8 naar 17 procent van de zorgverleners. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de bloedgevers, dan zie je dat het percentage antistoffen daar verdrievoudigd is.”

“Het zorgpersoneel weet zich dus beter te beschermen, onder meer omdat men meer toegang heeft tot kwalitatief beschermingsmateriaal en ook een pak meer ervaring heeft opgebouwd om zich te beschermen tegen dit virus.”

Poll: wat is uw mening over de kwestie?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.