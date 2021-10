Artsen bij opkomst vierde golf: “Maak de vaccinatie verplicht en het is opgelost”

Comeos: “Mondmasker in winkels geldt eerder als symbool­maat­re­gel”

11:47 Handelsfederatie Comeos heeft begrip dat mondmaskers in supermarkten mogelijk opnieuw verplicht zullen worden, "al was er het voorbije jaar geen probleem van besmettingen in winkels". "Het is eerder een symboolmaatregel om de mensen de nodige voorzichtigheid bij te brengen", aldus woordvoerder Hans Cardyn.