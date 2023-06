Arts vergeet zes maanden oude dochter in warme auto op parking ziekenhuis: “Een verschrikkelijke tragedie met dodelijke afloop”

Premier De Croo: "Voorstel­len Lalieux komen naar regerings­ta­fel als er voldoende consensus is"

De nieuwe pensioenvoorstellen van bevoegd minister Karine Lalieux (PS) komen naar de regeringstafel als is aangetoond dat ze voldoen aan een reeks voorwaarden én er zicht is op een consensus binnen de regering. Dat heeft premier Alexander De Croo gezegd tijdens het vragenuurtje in de Kamer.