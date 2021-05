Armoederisico bij kinderen blijft hoog ondanks hervormingen van kinderbijslag

Ondanks de hervormingen van de kinderbijslag blijft het armoederisico bij kinderen in ons land hoog. De problematiek zou het grootst zijn in Brussel, gevolgd door Wallonië en Vlaanderen. Dat meldt het Planbureau.

In 2019 werd de kinderbijslag hervormd tot het Groeipakket. De hervormingen legden de klemtoon meer op het inkomen van de ouders, in plaats van op hun socio-professioneel statuut. Er kwam een extra inkomensschaal om te bepalen of de ouders recht zouden hebben op een aanvulling van de bijslag. Bovendien zou elk kind binnen een gezin hetzelfde bedrag opleveren: 166 euro. Voordien steeg het bedrag per bijkomend kind.

In Vlaanderen en Wallonië was de regeling voorbehouden voor ‘nieuwe’ kinderen, of kinderen die geboren waren na de hervormingen. Voor de ‘bestaande’ kinderen veranderde er nauwelijks iets. In Brussel werd geopteerd voor een combinatie van het bestaande stelsel en het nieuwe stelsel waarbij gezinnen de kinderbijslag - onder voorwaarden - mochten behouden die ze voor de hervorming ontvingen, als dat voor hen financieel gunstiger was.

Armoederisico neemt amper af

Volgens het Planbureau zouden vooral gezinnen met een laag inkomen voordeel hebben bij de hervormingen. Toch heeft het in het algemeen weinig impact op het armoederisico bij gezinnen met kinderen. Zo werd er een afname geobserveerd van slechts 0,1 procentpunt in Vlaanderen, 0,2 procentpunt in Wallonië en 1,1 procentpunt in Brussel.

Voor de meest kwetsbare gezinnen, in het bijzonder grote gezinnen en éénoudergezinnen, blijkt de afname van het armoederisico nog minder sterk of is zelfs sprake van een toename. Dat is vooral het geval voor gezinnen met vier of meer kinderen in Vlaanderen en Wallonië en voor éénoudergezinnen in Vlaanderen.

De strijd tegen kinderarmoede blijft moeilijk, besluit het Planbureau. Volgens hen kan de kinderbijslag doelgerichter worden ingezet als een ondersteuningselement voor ouders.