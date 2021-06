Armoede in België neemt enkel maar toe

Viroloog Van Gucht: "We moeten voorzich­tig zijn met het oog op versoepe­lin­gen”

3 juni Viroloog Steven Van Gucht zegt dat we voorzichtig moeten blijven. “Zeker met het oog op versoepelingen”, klinkt het bij VTM Nieuws. “Ik maak me iets meer zorgen over de privécontext. Denk maar aan thuisfeesten van vijftig man zonder regels. Dat gaat net iets te ver.” Ook zegt Van Gucht dat we de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waar momenteel de Indiase variant heerst, goed moeten opvolgen. “Wat daar gebeurt, staat ons misschien ook te wachten.”