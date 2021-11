Argenta sluit 62 geldautomaten na poging tot 'jackpotting' in Dessel

App met info over verkeers­hin­der voor fietsers al meer dan 5.000 keer gedownload

De app van de Fietsersbond die informatie geeft over verkeershinder voor fietsers, is meer dan 5.000 keer gedownload. Dat meldt de Fietsersbond vandaag. De app is begin oktober gelanceerd. VRT NWS gebruikt de gegevens voor haar verkeersinformatie in de radiobulletins.

16 november