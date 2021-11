ArcoClaim ziet wel nog kans om geld Arco-coöperanten te recupereren

ArcoClaim, dat zegt ruim 12.000 leden te vertegenwoordigen, voert een rechtszaak op andere gronden dan Deminor, en ook bij een andere rechtbank: de Brusselse rechtbank van Eerste Aanleg.



AircoClaim zegt dat in zijn zaak niet de nietigheid van elk contract afzonderlijk bekomen moet worden. In de zaak van Deminor oordeelde de ondernemingsrechtbank dat elke coöperant afzonderlijk had moeten bewijzen dat hij of zij misleid werd bij de aankoop van coöperatieve aandelen. Dat gebeurde niet en de rechtbank oordeelde daarom dat de vordering onontvankelijk is.