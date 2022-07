Architecten voelen gevolgen van prijsstijgingen en krijgen minder nieuwe opdrachten

Versnelde aanwervin­gen voor 1.200 vacatures in de Belgische gevangenis­sen

Tot 1.200 vacatures in het gevangeniswezen kunnen deze zomer nog worden ingevuld. De regering heeft een tijdelijke maatregel uitgewerkt, waardoor een aantal overheidsdiensten tot eind 2022 een versnelde aanwervingsprocedure kunnen toepassen. Dat meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne vandaag. Kandidaten voor een job in het gevangeniswezen kunnen op enkele weken tijd een jaarcontract op zak hebben. "Zo snel is er bij justitie nog nooit aangeworven", zegt minister Van Quickenborne.

