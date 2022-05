Arbeidsrechtbank: gevolgen psychische aandoening minder vergoeden dan gevolgen fysiek letsel is discriminatie

Paard belandt in bestelwa­gen en overlijdt na aanrijding in Moeskroen

Bij een verkeersongeval in Moeskroen, in de Waalse provincie Henegouwen, is vanmorgen een paard om het leven gekomen. De bestuurder van een bestelwagen had het dier niet gezien in het donker. Hij kon niet meer remmen en raakte het paard met volle snelheid. Het dier belandde door de klap deels in de bestelwagen en was op slag dood. De bestuurder bleef ongedeerd.

