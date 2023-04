Arbeidsomstandigheden in Vlaanderen gaan erop achteruit

DEBAT VAN DE DAG. Moet de abortuster­mijn in ons land verlengd worden tot 18 weken?

De politieke discussie over het uitbreiden van de wettelijke termijn voor abortus van 12 naar 18 weken in ons land duurt voort. Jaarlijks zijn er een driehonderd- tot achthonderdtal vrouwen die de grens oversteken naar Nederland, waar abortus mogelijk is tot 20 weken. Wat denk jij? Moet de abortustermijn in ons land verlengd worden naar 18 weken? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.