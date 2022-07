Arbeidseconoom Stijn Baert niet mals voor pensioenhervorming: “Koterij op koterij”

Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) is niet mals voor het pensioenakkoord dat de federale regering vannacht heeft bereikt. “Het zijn koterijen bovenop de koterijen die er al waren”, reageert Baert teleurgesteld bij ‘VTM Nieuws’. Hij vindt dat er een bijkomend akkoord nodig is, maar erg hoopvol klinkt de expert niet. “Een schijnhervorming”, zo noemt Baert het nieuwe pensioenplan.

Wat houdt het nieuwe pensioenplan precies in? Er komt onder meer een werkvoorwaarde om toegang te krijgen tot het minimumpensioen. Die effectieve werkvoorwaarde wordt gedefinieerd op 20 jaar. De regering heeft het minimumpensioen opgetrokken tot 1.500 euro. Daarnaast willen de ministers een invoering van een pensioenbonus. Wie niet met vervroegd pensioen gaat, zal dus een hoger pensioen opbouwen.

Lees ook PREMIUM Je buurman met veel minder werkjaren kan toch zelfde pensioen krijgen als jij. Onze werkexpert legt uit hoe dat komt



Arbeidseconoom Stijn Baert zegt dat “de olifant een muis heeft gebaard”. “Men wou een politiek akkoord en men heeft er één”, vertelt Baert bij ‘VTM Nieuws’. “Sommigen zeggen: ‘Dit is een light hervorming’. Ik vind dit een homeopathische hervorming. Dit is niet de grote hervorming die men had aangekondigd. Het brengt ‘werken laten lonen’ en ‘pensioenen opbouwen’ niet dichterbij. Bovendien blijven er onrechtvaardigheden in het systeem, bijvoorbeeld een overheidspensioen levert gemiddeld genomen dubbel zo veel op als één in de privé. Bij de NMBS mag je op 55 jaar op pensioen gaan. Ook kun je als je de tweede helft van je carrière in werkloosheid hebt gezeten, toch evenveel pensioen hebben als wie gewerkt heeft. Men lost dat niet op.”

Arbeidsjaren

“De politieke reacties zijn niet zo positief. Ik zie weinig gelukkigen”, gaat Baert verder. “De premier zei dat het maar normaal is dat je een aantal jaren gewerkt moet hebben vooraleer je het minimumpensioen kunt krijgen. Ik ben het daarmee eens, maar is 20 jaar voldoende? Onze werknemers bouwen een derde van hun pensioenrecht op als ze niet werken. Dit gaat er fundamenteel weinig aan veranderen.” Baert had liever gezien dat het aantal gewerkte jaren hoger zou liggen. “Maar wat ik nog liever zou zien, is een serieuze hervorming”, klinkt het.

Quote De pensioenbo­nus is een dure maatregel, gezien rapporten aantonen dat het op deze manier niet werkt. Stijn Baert

“Minister Frank Vandenbroucke heeft in 2014 een mooi pensioenplan op tafel gelegd dat met punten werkt. Heel helder. Als je meer werkt, dan krijg je meer. Als je een zwaarder beroep hebt, krijg je ook wat meer punten. Eens je voldoende punten hebt, dan kun je met pensioen. Daar heeft men niet voor gekozen. Men heeft gekozen voor koterijen bovenop de koterijen. Dat is geen goede zaak voor wie vreest dat hij geen pensioen zal hebben.”

Pensioenbonus

De pensioenbonus is teruggekomen om mensen te stimuleren om langer te werken, maar ook dat vindt Baert geen goede zet. “Er was al een probleem van onbetaalbaarheid. We moeten met meer mensen langer gaan werken. We hadden die pensioenhervorming nodig, vandaar dat men kiest voor de pensioenbonus. Een beetje langer werken en een beetje meer pensioen krijgen, maar die bonus kennen we al van vroeger. Uit verschillende rapporten blijkt dat het niet echt werkt. Bovendien is het een dure maatregel.”

De pensioenbonus komt op 2 à 3 euro per dag uit. “We hebben dat gekend voor de regering-Michel en alle evaluaties zeggen dat het te weinig is om echt een effect te hebben. Bovendien komt die bonus terecht bij mensen die normaal ook al wat langer gewerkt zouden hebben. In dat geval breng je eigenlijk geld naar ergens waar het niet echt activerend is. Het is een extra koterij”, aldus Baert.

Quote Dit is voor een stuk een schijnher­vor­ming. Stijn Baert

Mensen kunnen ook vrijgesteld worden van arbeidsdagen. “Wanneer vrouwen op moederschapsrust zijn, lijkt het me logisch dat het gelijkgesteld wordt. Laat hen niet betalen. Wat er in die twintig jaar gewerkte arbeidsjaren zit, vind ik nogal oké. Maar voor de andere jaren die meetellen, heeft men ook gelijkgestelde periodes voor langdurige werkloosheid. Het klinkt misschien hardvochtig. Maar langs de andere kant is het niet raar dat als je lang werkzoekend bent geweest, je ook wat langer zal moeten werken. Ook voor mensen die ouder dan 50 jaar zijn.”

Wat is er wel goed aan het pensioenpakket?

“Wat er goed aan is, zijn zaken die er niet inzitten. Ik denk bijvoorbeeld aan het deeltijds pensioen. Ook de vervroeging van het vervroegd pensioen zit er niet in. Daarnaast zijn er zo veel andere dingen die wel nodig waren en er niet zijn gekomen. Dat is natuurlijk het échte probleem. Dit is voor stuk een schijnhervorming”, besluit Baert.

Quote De slotsom is een factuur die al moeilijk te betalen valt. Stijn Baert

“Enerzijds heb je minimum 20 jaar die je gewerkt moet hebben, anderzijds zijn er maatregelen die de pensioenen duurder maken. De pensioenbonus is verdedigbaar, maar het activerend karakter is beperkt. Dat is dan een dure maatregel”, zegt Baert. “De slotsom is een factuur die al moeilijk te betalen valt. We zeggen tegen de toekomstige generaties dat wie vreest voor zijn pensioen, misschien wel een reden heeft om dat te doen.”

Er is nog een bijkomend akkoord nodig, vindt Baert. “De premier zegt dat het een pensioenpakket is, maar ik noem het een pakketje. De echte hervorming moet er nog komen. Als men tien dagen heeft moeten onderhandelen voor deze ministapjes, dan moet men het mij vergeven dat ik niet erg hoopvol ben. Ik volg ongeveer vijf jaar het sociaaleconomisch beleid in ons land. Dit is voor mij een grote ontgoocheling.”

Volledig scherm Stijn Baert. © Wannes Nimmegeers