Arbeidsarts kan per bedrijf opzoeken hoeveel werknemers een coronaprik hebben gehad

Brugge/Ichtegem Ontsnapte melkslang herenigd met baasje

1 oktober De melkslang die in een loods van een elektrogroothandel in Brugge werd aangetroffen, is herenigd met zijn baasje. “De eigenaar heeft zich gemeld na het bericht op HLN.be”, zegt Mario Goes van SOS Reptiel in Ichtegem.