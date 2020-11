Arbeiders warenhuisdepots dreigen met staking

Bouchez: “We gaan Kerstmis niet vieren via Skype”

12 november De kerstperiode komt stilaan dichterbij, maar van het coronavirus zijn we nog lang niet verlost. Hier en daar klinkt dan ook de vraag of we het familiefeest bij uitstek strikt in onze bubbel zullen moeten doorbrengen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez pleit alvast voor een eenmalige uitzondering. “We gaan Kerstmis toch niet vieren via Skype?”, klonk het deze ochtend op de radio.