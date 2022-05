Applicatie Too Good To Go redde al 7,7 miljoen maaltijden van de vuilbak: “Lekker eten voor een derde van de prijs”

De Sutter acht compromis over defensie­bud­get nog mogelijk: “Middelen moeten beter worden besteed”

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) denkt dat er binnen de regering nog een compromis kan worden gevonden over het toekomstige defensiebudget. Dat zegt ze vanuit het Zwitserse Davos. “We hebben decennialang onze defensie laten verkommeren, en net zoals andere landen te weinig geïnvesteerd. Nu zitten we plots in een nieuwe realiteit. Het terug opbouwen van het leger is noodzakelijk”, aldus de vicepremier.

15:15