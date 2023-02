Apple gaat scan op naaktfoto's bij kinderen ook in België lanceren

Nieuwe update maakt Apple iCloud een pak veiliger: zo activeer je geavanceer­de gegevensbe­scher­ming

De nieuwste updates voor iPhones, iPads en Macs bezorgt Apple-gebruikers niet alleen meer veiligheid door het gebruikelijke dichten van lekken. Je kan vanaf nu ook meer gegevens die opgeslagen worden in clouddienst iCloud beter laten beveiligen. In dit artikel leggen we uit wat geavanceerde gegevensbescherming net is en hoe je het kan activeren op je iPhone of iPad.