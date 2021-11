App met info over verkeershinder voor fietsers al meer dan 5.000 keer gedownload

Fietsers kunnen op de app via enkele klikken obstructies en hinder op wegen melden, zoals bijvoorbeeld werken, een slecht functionerend verkeerslicht of een gladde straat. VRT NWS neemt de interessante meldingen eruit, en deelt ze mee in haar verkeersoverzicht. "Het idee achter de app is mensen bewust maken dat verkeersinformatie niet exclusief over auto's moet gaan", zegt Callens. "En dat op zich is al een goede zaak: er gaat dankzij de app meer aandacht naar duurzame mobiliteit."