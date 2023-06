Apothekers schieten alcoholverslaafden te hulp en maken middel Antabuse na

KIJK. Vlaming uit Reet bouwt spectacu­lai­re waterat­trac­tie van 40 meter lang met schans in tuin

Een jongeman uit Reet heeft een verfrissende waterattractie in elkaar gestoken om tijdens dit tropische weer af te koelen. In zijn tuin staat een constructie van maar liefst veertig meter lang bestaande uit een nat zeil met bruine zeep, een schans en een opblaasbaar kussen. Iedereen die wil, kan er – op eigen risico – in de lucht gekatapulteerd worden. “Het is niet veilig, maar ook niet gevaarlijk”, aldus Sebastian, de bedenker van de attractie. Het levert alvast spectaculaire beelden op.