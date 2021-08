Apothekers namen al 140.000 snelle antigeentesten af

In Vlaanderen werden tot nu 50.022 testen afgenomen, in Wallonië waren dat er 57.298 en in Brussel ligt het aantal op 28.801. "We zitten vele werkdagen tussen de 5.000 à 9.000 afgenomen sneltesten per dag in de Belgische apotheek, een succes", aldus het VAN. "Het is duidelijk dat de afname bij de apotheek bij de burger goed ingeburgerd is.”