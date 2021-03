Apothekers mogen voortaan coronazelftesten verkopen

Horecabeto­gers blokkeren centrum Namen en gooien vervallen bier in rivier

12:36 Een betoging van de horecasector heeft donderdag meer dan 500 mensen op de been gebracht in Namen. Het centrum van de stad is geblokkeerd en vervallen bier werd in de rivier de Samber gesmeten. De sector eist evenveel overheidssteun als in Vlaanderen.