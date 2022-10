Apothekers mogen vanaf nu attest voor positieve coronasneltest afleveren

In België kunnen mensen bij ruim 2.500 apothekers terecht voor de afname van een snelle antigeentest (RAT-test). Wie zo’n test wil laten afnemen, maakt best gebruik van de zelfevaluatietool van de FOD Volksgezondheid. Er wordt dan een testcode aangemaakt, waarmee mensen een afspraak kunnen maken bij de apotheker. Maar ook zonder testcode is een afspraak mogelijk. Wie symptomen heeft, krijgt het bedrag van de RAT-test terugbetaald.

Vanaf vandaag mogen de apothekers ook een attest afleveren bij een positief resultaat. Dat kan dan worden gebruikt als afwezigheidsattest voor kinderen vanaf 6 jaar. Maar niet alle deelstaten vereisen een attest van de apotheker voor de afwezigheid van een kind met Covid-19 op school. Zo gelden in Vlaanderen de normale regels bij afwezigheid door ziekte: een school mag naast een afwezigheidsattest van een (huis)arts ook het resultaat van de positieve coronatest aanvaarden of een briefje van de ouders. Ouders checken daarom best zelf welk attest of briefje vereist is bij ziekte.