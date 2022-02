Apothekers mogen coronavaccin toedienen

REPORTAGE. Met minister Meryame Kitir en Marc Van Ranst in de townships van Zuid-Afri­ka, waar de relativi­teit van coronavac­cins pijnlijk duidelijk wordt

“Mijn buurvrouw is doodgeslagen door haar man, omdat hij zijn werk verloren was door corona. Een ander meisje uit de buurt is - op haar veertiende - gestorven in het kraambed. Ze was verkracht door mannen die zich verveelden. Dat is onze realiteit. 100 miljoen euro, dàt zou iets kunnen betekenen voor ons, aan ons leven. Maar een spuitje tegen een virus? Geloof mij, wij hebben andere zorgen.” Of hoe het verhaal van één vrouw de relativiteit van vaccins tegen het coronavirus in de arme townships plots heel duidelijk maakt.

